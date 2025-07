Le premier navire chargé de céréales ayant quitté le port ukrainien d'Odessa à destination du Liban dans le cadre d'un accord visant à débloquer les exportations agricoles de l'Ukraine, a atteint l'entrée du détroit d'Istanbul en mer Noire mardi.

Le navire "Razoni", battant pavillon sierra-léonais et chargé de maïs, a quitté le port ukrainien d'Odessa lundi et a atteint l'entrée du détroit d'Istanbul depuis la mer Noire et a jeté l'ancre à l'endroit prévu", a indiqué le ministère turc de la Défense, sur Twitter.

L'inspection conjointe du navire, qui est parti lundi avec plus de 26 500 tonnes de maïs, commencera mercredi matin, selon la Défense turque.

Après les inspections à Istanbul, le navire cargo Razoni, continuera sa route vers le port de Tripoli.

La Turquie, les Nations unies, la Russie et l'Ukraine ont signé un accord historique le 22 juillet pour rouvrir trois ports ukrainiens, notamment ceux d'Odessa, de Tchornomorsk et de Youjne, aux céréales bloquées depuis des mois en raison de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, qui en est à son sixième mois.

Afin de superviser les exportations de céréales ukrainiennes, un centre de coordination conjoint a été officiellement lancé mercredi à Istanbul. Il est composé de représentants de la Turquie, des Nations unies, de la Russie et de l'Ukraine et a pour mission de permettre le transport en toute sécurité, par des navires marchands, de denrées alimentaires et d'engrais à partir des trois principaux ports ukrainiens en mer Noire.