La Turquie a envoyé des aides comprenant 90 tonnes de médicaments et de fournitures médicales au Liban, qui souffre depuis plusieurs années d'une grave crise économique.

Une cérémonie s’est déroulée à l'Université du Liban pour remettre les aides turques, avec la participation du ministre libanais de la Santé, Firas al-Abyad, de l'ambassadeur de Turquie à Beyrouth, Ali Baris Ulusoy, et du coordinateur de l'Agence turque de coopération et de coordination (TIKA ) au Liban, Orhan Aydin.

Dans un discours durant la cérémonie, le ministre libanais a déclaré : "Ce don aura un rôle majeur pour soutenir le secteur gouvernemental des soins et apporter un soutien aux patients tourmentés aux portes des hôpitaux".

"Le don turc est important pour que le ministère de la Santé continue à fournir des services et à couvrir des coûts supplémentaires pour les patients recevant un traitement dans les hôpitaux publics", a-t-il ajouté.

Al-Abyad a fait savoir que "ces médicaments turcs seront distribués gratuitement dans les centres de soins primaires du ministère".

Le ministre libanais a rappelé que ces dons "viennent suite à la visite du président du conseil des ministres Najib Mikati en Turquie en février dernier. Le président Recep Tayyip Erdogan avait alors promis d'accroître son soutien au Liban, en particulier dans le secteur de la santé".

Al-Abyad a ajouté : "Ce n'est pas la première fois que la Turquie tend une main secourable au peuple et au gouvernement du Liban", notant qu'"elle a déjà fourni beaucoup d'aides, dont la plus importante est l'hôpital turc à Sidon, qui a coûté plus de 20 millions de dollars."

Par ailleurs, l'ambassadeur de Turquie a affirmé que son pays continuera à se tenir aux côtés du peuple libanais par des mesures concrètes, y compris en fournissant des aides.

Il a ajouté que les aides turques à Beyrouth avaient prises de l'ampleur après la visite du Premier ministre libanais Najib Mikati à Ankara en février dernier.

Ulusoy a expliqué que, lors de ces cérémonies, ils ont remis 90 tonnes d’aides au ministère libanais de la Santé, notamment des médicaments et des fournitures médicales.

Depuis le début de cette année, les Libanais ont du mal à trouver des médicaments dans les pharmacies et les patients publient quotidiennement sur des plateformes de communication électronique les noms des médicaments dont ils ont besoin, des analgésiques classiques aux médicaments pour les maladies chroniques.

Il y a deux ans, le Liban a subi la pire crise économique de son histoire, avec l'effondrement de sa monnaie locale (la lire), une pénurie de médicaments, de carburant et d'autres produits de base, et une forte baisse du pouvoir d'achat de ses citoyens.