L'Arabie saoudite a annoncé mardi sa participation à une tournée de solidarité islamique qui se tiendra dans la ville turque de Konya.

La cinquième édition de ces jeux se déroulera du 9 au 18 août, avec la participation de 54 pays musulmans, sous le leadership de la Fédération islamique des sports de solidarité et du Comité olympique turc.

L’agence de presse saoudienne "SPA" a partagé sur son site Internet que le Royaume "participe avec plus de 130 athlètes masculins et féminins au basketball féminin 3×3, aux fléchettes, à la gymnastique, à l'athlétisme, à l'escrime, au football, au handball, au judo, au karaté, au tir à l'arc, à la natation, au tennis de table, au taekwondo, à l'haltérophilie, à la lutte et à la natation paralympique.

Les Jeux de la Solidarité islamique devaient avoir lieu l'année dernière, mais ont été reportés en raison d'un conflit avec la date des Jeux olympiques d'été à Tokyo.