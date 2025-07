Le ministère turc des Affaires étrangères a exprimé dans un communiqué, l'espoir que le cessez-le-feu soit utilisé pour ouvrir des routes dans tout le pays et résoudre la crise humanitaire au Yémen.

Le communiqué affirme également qu'Ankara poursuivra sa solidarité avec le peuple yéménite et son soutien aux efforts de dialogue visant à parvenir à un cessez-le-feu permanent entre les parties yéménites et à résoudre le conflit sur la base de la légitimité internationale et constitutionnelle.

Mardi, l'envoyé spécial des Nations Unis pour le Yémen, Hans Grundberg, a annoncé le consensus entre le gouvernement internationalement reconnu et le groupe Houthi pour prolonger la trêve dans le pays pour deux mois supplémentaires.

"Je suis heureux d'annoncer que les deux parties (le gouvernement et les Houthis) ont convenu de prolonger la trêve aux mêmes conditions pour deux mois supplémentaires, à compter du 2 août 2022 et jusqu'au 2 octobre 2022" a déclaré Grundberg dans un communiqué.

Parmi les dispositions les plus importantes de la trêve figurent le cessez-le-feu et l'ouverture du port de Hodeidah (ouest), le redémarrage des vols commerciaux via l'aéroport de Sanaa et l'ouverture de routes dans la ville de Taiz, qui est assiégée par les Houthis, depuis 2015.

Depuis plus de 7 ans, le Yémen est le lieu d'une guerre continue entre les forces loyales au gouvernement légitime, soutenues par une coalition militaire arabe dirigée par l'Arabie saoudite voisine, et les Houthis soutenus par l'Iran, qui contrôlent plusieurs gouvernorats, dont Sanaa, depuis septembre 2014.