Le gouvernement de la République démocratique du Congo a demandé officiellement le départ de Mathias Gilmann, porte-parole de la mission des Nations unies dans le pays (MONUSCO), a-t-on appris d’une note verbale du ministre des Affaires étrangères, rendue publique mercredi.

"Le gouvernement appréciera-t-il beaucoup que des dispositions soient prises pour que M. Gillman quitte le territoire dans le plus bref délai", dit le vice-Premier ministre congolais en charge des Affaires étrangères, Christophe Lutundula.

Sa note verbale date du 28 juillet mais a été dévoilée par des sources officielles, mercredi.

"Le gouvernement considère que la présence de ce fonctionnaire sur le territoire national n’est pas de nature à favoriser un climat de confiance mutuelle et de sérénité si indispensable entre les institutions congolaise et la MONUSCO", affirme-t-on encore.

Cette expulsion intervient sur fond de tensions au sujet de la présence de la mission onusienne dans le pays.

Les échauffourées et incidents impliquant les Casques bleus et les manifestants opposés à la présence onusienne dans l’Est de la République démocratique du Congo ont fait 36 morts et près de 170 blessés, selon un nouveau bilan dressé mardi.