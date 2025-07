Les députés se sont prononcés à 209 voix favorables et 46 contre. La droite républicaine, les socialistes, la majorité présidentielle et les écologistes ont voté pour, tandis que le groupe LFI (la France insoumise) a voté contre et que le RN (Rassemblement national) s’est abstenu.

Une vingtaine de pays a donc désormais ratifié le processus d’adhésion de la Suède et de la Finlande qui renoncent à leur neutralité en raison de l’offensive en Ukraine.

Il faut néanmoins que trente pays approuvent cette adhésion pour qu’elle puisse être envisagée par l’OTAN.

L’adhésion de la Suède et de la Finlande n’est donc pas encore acquise et la Turquie reste très ferme sur les conditions posées.

“Nous avons fait part aux États membres de notre approbation conditionnelle à l'acceptation des conditions que nous avons mises sur la table pour le lancement du processus d'adhésion à l'OTAN de la Suède et de la Finlande. Je tiens à rappeler à la Suède et la Finlande que si elles ne prennent pas les mesures nécessaires pour remplir nos conditions, nous gèlerons le processus”, a déclaré courant juillet, le président Recep Tayyip Erdogan.