Les serres géothermiques, chauffées sans utiliser de combustibles fossiles, réduisent les coûts énergétiques. Elles se répandent rapidement et leur nombre a augmenté de 400 % en Turquie depuis 2002.

Les ressources géothermiques peuvent être utilisées dans les serres, pour la production d'électricité, le tourisme thermique, le chauffage résidentiel, le séchage des fruits et légumes frais et la pêche en eau douce, et contribuent à la satisfaction des besoins énergétiques et à la croissance économique.

Alors que les conditions climatiques de la Turquie ne permettent pas de pratiquer la culture sous serre de manière économique en dehors des zones côtières des régions méditerranéenne et égéenne, grâce à l'énergie géothermique, les caractéristiques climatiques peuvent être partiellement contrôlées et la culture sous serre peut être pratiquée dans les zones intérieures éloignées de la côte.

L'utilisation de l'énergie géothermique dans les zones de production agricole, en plus de fournir la température nécessaire à la plante, permet de produire toute l'année sans interruption, à l'exception des périodes de forte chaleur.

Selon Mucahit Kivrak, enseignant à l'école professionnelle Edremit de l'université de Balikesir, dans le nord-ouest de la Turquie, la culture sous serre géothermique est un système qui permet de réduire les coûts de chauffage.

Il a indiqué que la Turquie est l'un des pays leaders en matière d'énergie géothermique.

"Nous sommes parmi les cinq premiers pays au monde à utiliser l'énergie géothermique. Nous l'utilisons à la fois en termes d'énergie et de culture sous serre", a-t-il dit.

Ozer Kula, également enseignant à l'école professionnelle Edremit de l'université de Balıkesir, a souligné l'importance de renvoyer l'eau géothermique usée à la source avec un système en circuit fermé afin d'assurer la continuité des systèmes géothermiques et de ne pas nuire à la biodiversité.

Il a noté que la température de l'eau utilisée dans les serres géothermiques ne doit pas être trop élevée afin de ne pas nuire à la plante. 40 degrés peuvent être utilisés dans le chauffage du sol et une température maximale de 80 degrés peut être envisagée dans le chauffage des serres, et que la partie résiduelle de la géothermie peut être utilisée dans différentes zones et valorisée jusqu'à la dernière étape.

"L'avantage des serres géothermiques est que l'on peut assurer le chauffage du sol ou de l'air avec la partie résiduelle de la géothermie. Cela signifie qu'en fonction de la température de la source géothermique, celle-ci peut être utilisée dans de nombreux domaines tels que le chauffage urbain, l'utilisation dans les usines, le séchage des fruits et légumes, puis être utilisée pour une production supplémentaire dans les serres avant que les eaux usées ne soient réinjectées”, a-t-il dit. “En d'autres termes, la partie résiduelle du système géothermique est en fait utilisée dans les serres et, de cette façon, vous avez bénéficié du système géothermique pour la dernière fois", a-t-il ajouté.

Mehmet Algil, directeur adjoint de l'école professionnelle Edremit de l'université de Balikesir et enseignant du département de mécatronique, a précisé que la taille de la serre, le produit dans la serre, les coûts d'investissement et les systèmes d'automatisation doivent être pris en considération lors de l'analyse de la cible pendant le positionnement des serres géothermiques.

"Il est important d'analyser la cible, ce que vous allez produire ici et où vous installez la serre. En faisant cela, la résistance de votre serre, la charge du vent, la charge de la neige, le poids apporté par les systèmes qui s'y trouvent, tout cela crée un coût lié à la construction de la serre. Ceux-ci doivent être calculés et, en conséquence, la serre doit être positionnée par des personnes conscientes du taux de croissance estimé", a souligné le responsable.