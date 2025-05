Fahrettin Altun a salué l'unité nationale, a rendu hommage aux martyrs et a souligné l'engagement continu de l'État en faveur de la paix et de la stabilité. La détermination collective de la Turquie à construire un avenir sans terrorisme continue de se renforcer alors que le pays entre dans une nouvelle phase décisive de sa lutte antiterroriste.







M. Altun a déclaré que cette évolution marquait une étape cruciale dans le processus d'une "Turquie sans terrorisme", renforçant la détermination nationale qui a guidé ce cheminement.





"La Turquie a consenti d'énormes sacrifices pendant plus de 40 ans de conflit", a-t-il écrit, "payant un lourd tribut, endurant des épreuves et, plus douloureux encore, perdant d'innombrables fils et filles au service de la patrie."





"Alors que nous approchons de ce moment important, nous nous souvenons de nos chers martyrs avec le plus grand respect, la plus grande compassion et la plus grande gratitude, car c'est leur sacrifice sans égal qui nous a amenés jusqu'ici", a-t-il ajouté.





Le processus "Turquie sans terrorisme" n'est ni une initiative de courte durée, ni une initiative qui se conclura du jour au lendemain, a précisé Altun. Il s'agit plutôt d'un effort à long terme ancré dans l'aspiration du pays à garantir un environnement pacifique, stable et sans violence pour tous ses citoyens.





Il a affirmé que l'État turc, fort de son expérience, de ses capacités et de son savoir-faire institutionnel, continuera à œuvrer sans relâche pour garantir la paix, la stabilité et la justice.





Pour assurer la bonne continuation de ce processus, Altun a déclaré que les mesures nécessaires seront prises et que chaque avancée sera abordée avec transparence, prudence et une détermination sans faille.





"Les mesures prises par notre État seront mises en œuvre avec beaucoup de sensibilité et de clarté", a-t-il assuré. "Chaque action sera délibérée et ferme, garantissant la continuité du processus."





Altun a également souligné le soutien vital du peuple turc : "Notre noble nation continue de soutenir notre État, notre gouvernement et la volonté politique de notre président, exprimant son soutien à chaque occasion."





Soulignant le caractère inclusif et solidaire du processus, Altun a salué l’appel lancé par le président du MHP, Devlet Bahceli, pour le lancement de cette phase et a salué le leadership du président Erdogan dans sa conduite. "C’est un pas vers une Turquie sans terrorisme ; un chemin parcouru avec l’unité de notre État et de notre peuple, côte à côte", s’est-il réjoui.





Altun a conclu en exprimant l’espoir que ce processus apportera une paix durable et des résultats positifs non seulement pour la Turquie, mais aussi pour l’ensemble de la région.