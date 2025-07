A l’issue de la réunion bilatérale entre le président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, et son homologue russe, Vladimir Poutine, vendredi à Sotchi en Russie, une déclaration commune a été partagée.

Dans la déclaration en question, les deux parties ont souligné la solidité des relations bilatérales Turquie-Russie, en particulier pour la stabilité régionale et internationale, malgré les défis régionaux et globaux qui existent aujourd’hui.

Les deux dirigeants ont salué le bon niveau des relations bilatérales basées sur le respect mutuel et les intérêts convergents.

Dans cet esprit, les présidents turc et russe conviennent d'augmenter le volume des échanges bilatéraux et de prendre des mesures concrètes pour renforcer la coopération, en particulier dans les domaines de l’énergie, de l’économie, des transports, du commerce, de l’agriculture, de l’industrie, des finances, du tourisme ou encore de la construction.

Concernant les questions régionales, les deux dirigeants soulignent l'importance que représentent pour la stabilité régionale et internationale les relations entre la Turquie et la Russie, basées sur la sincérité, le dialogue direct et la confiance.

Ainsi donc, les relations constructives entre la Turquie et la Russie ont joué un rôle important dans la conclusion d'un accord historique, signé à Istanbul, pour reprendre les exportations de céréales ukrainiennes.

Les deux parties ont insisté sur la nécessité de respecter le cadre et l’esprit de l’Accord d’Istanbul sur l’exportation des céréales afin d’assurer l’acheminement des céréales, des engrais et des matières premières nécessaires aux engrais, sans interruption.

Sur la crise syrienne, les dirigeants turc et russe soulignent l'importance du processus politique pour parvenir à une solution durable en Syrie.

Erdogan et Poutine confirment leur détermination à agir de manière solidaire et coordonnée contre tous les groupes terroristes en Syrie.

Les deux leaders confirment, par ailleurs, leur attachement à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la Libye, soutenant le processus de l’ONU pour une solution la plus globale possible entre les différentes parties du pays, et soulignant l’importance de la tenue d’élections libres et justes.

Enfin, Erdogan et Poutine conviennent de tenir la prochaine réunion du Haut Conseil de Coopération Turquie-Russie en Turquie.