L'Assemblée des exportateurs de Turquie a annoncé que les exportations totales du pays ont augmenté de 19,1% dans la période susmentionnée, en glissement annuel, atteignant ainsi les 144 416 millions de dollars.

Le groupe agricole a battu le record de l'ère républicaine de la Turquie pour la période de janvier-juillet, avec 18 790 millions de dollars.

L'Irak a été la principale destination des produits agricoles turcs, durant cette période.

Le ministère de l'Agriculture et des Forêts en Turquie offre des opportunités attrayantes aux investisseurs dans les domaines de la technologie agricole tels que la production de fruits et légumes frais et transformés, l'élevage, la production en serre, la production aquacole, la production des semences, la production Halal et l'agriculture 4.0.

Les investissements réalisés dans le secteur agricole en Turquie bénéficient d’un système d'incitation géré par le ministère de l'Industrie et de la Technologie, en plus du soutien fourni par le ministère de l’Agriculture.

Parmi les mesures d’incitation figures des exemptions et un régime de soutien dans de nombreux domaines tels que l'exonération de la taxe douanière, l'exonération de la TVA, la réduction d'impôt, les primes d’assurance prises en charge par l'employeur, le soutien des intérêts ou des dividendes, le soutien des primes d'assurance, l'aide à la retenue d'impôt sur le revenu.