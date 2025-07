Les négociations sur les modifications de la loi électorale en Bosnie-Herzégovine durent depuis longtemps et peuvent être considérées comme une question politique essentielle pour le pays. L'ensemble du processus a pris un contour très concret dans la période qui a suivi les élections de 2018, lorsque le fonctionnement de l'État était presque complètement bloqué. Un problème particulier est lié au climat politique dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine en raison des tensions entre Bosniaques et Croates.

La frustration de longue date du chef du HDZ-BiH (Communauté démocratique croate) Dragan Covic a explosé après sa défaite à l'élection présidentielle face à Zeljko Komsic. Les accusations selon lesquelles Komsic était le "deuxième membre bosniaque de la présidence", donc non croate, ont conduit à une grave détérioration des relations non seulement avec le principal parti politique bosniaque (Parti d'action démocratique) mais aussi avec la communauté musulmane de Bosnie-Herzégovine.

Le désir d'introduire le principe du vote et de la représentation ethniques dans la loi électorale est devenu dominant au sein du HDZ. Afin que le programme du HDZ puisse être réalisé, le gouvernement de la Fédération de Bosnie-Herzégovine n'a pas été formé selon les résultats des élections de 2018, et c'est toujours le cas. Au moins trois ministères continuent d'être sans dirigeants en raison de départs pour d'autres postes ou de décès, alors même que le Premier ministre Novalic est dans un mandat technique depuis près de quatre ans. Tout cela est dû au blocus créé par le président de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, Marinko Cavara, l'un des proches collaborateurs de Dragan Covic.

Une série de pourparlers qui ont eu lieu sous les auspices de médiateurs internationaux n'ont pas permis de faire converger les positions. Des envoyés spéciaux des États-Unis, des officiels de l'UE et des ambassadeurs du Quint (États-Unis, Italie, Allemagne, Royaume-Uni et France) ont tenté de trouver les bases d'un accord, mais tous ont échoué. Bien que les représentants politiques nationaux aient manifesté un grand intérêt, il semblait impossible de concilier les deux concepts qui s'étaient imposés au fil des ans. Le premier visait une réforme structurelle par le biais de changements constitutionnels qui conduiraient la Bosnie-Herzégovine à une société civile et le second cherchait à consolider la représentation ethnique.

Deux concepts, pas de réconciliation

Le premier concept était fortement défendu par les personnalités politiques bosniaques ; il a donc été reconnu à tort comme le désir des Bosniaques d'établir leur domination. De cette façon, les Serbes et les Croates ont établi leur relation vers la normalisation et la construction d'un État basé sur les valeurs européennes et universelles. Malheureusement, les envoyés mentionnés, en particulier ceux qui représentaient le gouvernement américain, ont accepté cette approche et ont préconisé des changements qui répondraient aux exigences ethnonationales, notamment celles de la partie croate.

Cela a été exprimé très clairement par tous les représentants de Washington (Palmer, Cholet, Escobar) qui n'avaient qu'une seule proposition pour la Bosnie-Herzégovine - un État, deux entités, trois peuples, et des modifications de la loi électorale et de la Constitution. Après plusieurs réunions, deux questions sont devenues essentielles : "Quel serait le mode d'élection des membres de la présidence ?" et "Quel serait le mode de fonctionnement de la Chambre des peuples pour éviter d'éventuels blocages liés à la mise en place du gouvernement de l'entité ?" Et de manière assez intéressante, lors des négociations finales dans la ville de Neum, il est apparu clairement que la deuxième question est d'une importance capitale pour le HDZ, et non l'élection d'un membre de la présidence, comme cela semblait être le cas jusqu'alors.

Ce changement est intervenu lorsqu'il a été constaté que le SDA était prêt pour le modèle d'élection d'un membre de la présidence, qui a été proposé même s'il était presque dépourvu de normes démocratiques et garantissait l'entrée sans risque des candidats du HDZ à la présidence. La réduction des pouvoirs de la Chambre des peuples, en revanche, était la position inébranlable du SDA. L'entité de la Fédération est le moteur de l'État et le fonctionnement du gouvernement ne doit plus jamais être remis en question comme ce fut le cas entre 2018 et 2022.

Au final, tout cet épisode a révélé des positions claires : Les Croates mènent une politique qui définira leur domination sur un certain territoire qu'ils considèrent comme un espace national exclusif. Les Bosniaques tentent de mener le processus de réintégration de l'État. Les représentants internationaux, quant à eux, tentent de faire accepter à certains politiciens bosniaques cette approche antidémocratique qui donnerait aux Croates de vastes pouvoirs.

Protestations à propos d'éventuelles modifications de la loi électorale

Alors qu'il semblait que la question était close, sans résultat et qu'elle se poursuivrait après les élections devant se tenir en octobre prochain, l'information est apparue comme un coup de tonnerre que le haut représentant, l'Allemand Christian Schmidt, imposerait des solutions techniques et politiques à la loi électorale et apporterait des modifications constitutionnelles. Alors que les changements techniques étaient incontestables même avant, les changements politiques ont perturbé les fondements de la vie politique, sur la bonne voie pour apaiser le facteur croate dans le pays.

Il est certain que cette annonce a provoqué la colère des forces pro-bosniaques, ce qui a entraîné des manifestations à Sarajevo. Les changements politiques qui définissent la manière dont le gouvernement de la Fédération est formé permettront au HDZ de gouverner pendant au moins les 50 prochaines années.

Il semble que le HDZ ait été incorporé dans la Constitution à la suite de cette intervention, ce qui est paradoxal. Néanmoins, le soutien des États-Unis et du Royaume-Uni au haut représentant n'a pas manqué, ce qui a constitué le message le plus direct selon lequel l'arrangement de la Bosnie-Herzégovine fondé sur le principe de la circonscription ethnique est également à leur ordre du jour.

Les démocraties occidentales sont prêtes à imposer une solution qui donnera d'énormes pouvoirs au HDZ, entraînant un grand mécontentement parmi les Bosniaques, ce qui en fait un cas de valeur inégale du vote.

Finalement, après avoir fait face aux protestations et à la possible déstabilisation de l'État, Schmidt prend une décision salomonienne. Il a imposé des changements techniques et a demandé aux acteurs politiques de se mettre d'accord sur une série d'amendements politiques, pour lesquels il a donné un délai de six semaines. Sinon, il imposera ce qu'il a déjà décidé avec des corrections mineures. Qu'est-ce que cela signifie ? Covic et le HDZ doivent attendre sans rien faire que les six semaines expirent. Ils obtiendront alors ce qu'ils veulent. Pour la Bosnie-Herzégovine, et surtout pour les Bosniaques, le message est dévastateur : "Nous soutenons la règle de la démocratie, mais il y aura toujours plus d'égal parmi les égaux" résonne dans nos oreilles.

Admir Mulaosmanovic

L'auteur est un expert en histoire du monde contemporain qui enseigne à l'Université internationale de Sarajevo (IUS) et au département des relations internationales et de la diplomatie de l'Université de Sarajevo.

Les opinions exprimées dans cet article n’engagent que leur auteur et ne reflètent pas forcément la ligne éditoriale de TRT Français. Pour toute information, veuillez contacter : info@trtfrancais.com