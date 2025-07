Au moins 18 bergers soudanais ont été tués dans des attaques menées mercredi et jeudi à l’ouest du Darfour par un groupe tchadien armé, ont rapporté des médias locaux.

Joint au téléphone par Anadolu, le gouverneur de la province du Darfour, Arkou Minni Minnawi a confirmé les faits perécisant que les victimes sont des bergers nomades arabes dans les régions de Bir Saliba et d'Ardiba, à l’ouest du Darfour.

Selon un article publié, samedi, par le journal tchadien Alwihdainfo, l’attaque a été perpétré par "des hommes armés en provenance du Tchad" qui ont "massacré des civils et volé des biens".

Le même journal a souligné que "les individus, à bord de quatre véhicules, ont attaqué et tué 18 personnes avant d'emporter leur bétail".

"Ces attaques ont entraîné le vol d'une centaine de chameaux le mercredi et de 200 chameaux le jeudi", a indiqué au journal local soudanais, Sudan Tribune, Mahmed Saleh Kibro, autorité traditionnelle dans la zone du Darfour.

En réponse à ces attaques, "les tribus d'éleveurs ont mobilisé leurs hommes pour attaquer les assaillants après avoir accusé les forces gouvernementales tchadiennes de complicité avec eux", a souligné Sudan Tribune.

Le même journal soudanais a relevé que les autorités du Darfour ont publié une déclaration "accusant l'armée tchadienne de protéger les assaillants" et ont reproché aux troupes de l'armée soudanaise de ne pas être intervenues pour mettre fin aux attaques.

Vendredi soir, le Conseil de sécurité et de défense du Soudan a tenu une réunion d'urgence virtuelle présidée par le chef du Conseil souverain Abdel Fattah al-Burhan et à laquelle ont participé Hemetti et le Comité de sécurité du Darfour occidental pour discuter de la situation à la frontière avec le Tchad selon Sudan Tribune.

"Le Conseil a exhorté la partie tchadienne à poursuivre les criminels et à récupérer le bétail volé dans les plus brefs délais", a indiqué le journal citant un communiqué publié vendredi, par le Conseil de sécurité et de défense.

Suite à cet incident qui a coûté la vie à plusieurs soudanais, le président du Conseil militaire de transition du Tchad, Mahamat Idriss Deby a fait remplacer vendredi le gouverneur de la province du Wadi-Fira, frontalière au Soudan, a rapporté le même média.