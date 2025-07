Le "Hamas" a appelé dimanche la communauté internationale à prendre des mesures urgentes pour "arrêter l'agression israélienne en cours contre la bande de Gaza".

"Nous appelons à une action urgente pour arrêter l'agression contre Gaza, et tous les crimes et violations de l'ennemi sioniste contre notre peuple et ses lieux sacrés", a déclaré Fawzi Barhoum, porte-parole du mouvement, dans un communiqué.

Il a ajouté que ce qui se passe à Gaza "met le monde entier devant l'atrocité des crimes visant le peuple palestinien."

Barhoum a considéré "la poursuite du silence et de l'inaction régionaux et internationaux, et le manque d'action efficace pour poursuivre les criminels en justice, comme un phénomène aberrant, totalement indigne de l'humanité".

Pour le troisième jour consécutif, l'armée israélienne continue de lancer des raids contre la bande de Gaza, dans le cadre d'une opération militaire lancée vendredi, contre des cibles qui, selon elle, appartiennent au mouvement du Jihad islamique.

Selon le ministère palestinien de la Santé, les raids israéliens ont entraîné la mort de 29 Palestiniens, dont 6 enfants et 4 femmes, et 253 autres ont été blessés.

Selon des sources israéliennes, une vingtaine d'Israéliens ont été légèrement blessés samedi, alors qu'ils fuyaient vers des abris pour se protéger des roquettes.