“Je désire saluer avec satisfaction le départ de ports d’Ukraine de cargaisons de céréales. Cette étape démontre qu’il est possible de dialoguer et d’atteindre des résultats concrets qui profitent à tous”, a déclaré le souverain pontife devant les fidèles réunis sur la place Saint-Pierre à Rome, à la fin de la traditionnelle prière de l’Angelus.

“Cet événement se présente aussi comme un signe d’espoir, et j’espère de tout coeur que suivant cette voie, il sera possible de mettre fin aux combats et d’arriver à une paix juste et durable”, a-t-il ajouté.

Samedi, un cargo est arrivé au port ukrainien de Tchernomorsk (sud) sur la mer Noire, pour y charger des céréales pour la première fois depuis l’offensive russe contre l’Ukraine lancée le 24 février.

Le 22 juillet, sous les auspices du président Recep Tayyip Erdogan et du secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres, la cérémonie de signature du "Document sur l'initiative pour la sécurité du transport de céréales et de denrées alimentaires depuis les ports ukrainiens", entre la Turquie, la Russie, l'Ukraine et l'Organisation des Nations unies, a eu lieu à Istanbul.

L'accord garantit la sécurisation des exportations de céréales bloquées dans les ports ukrainiens de la mer Noire vers le reste du monde.

Selon les termes de l'accord, les navires et leur chargement doivent être inspectés à Istanbul, sous l'autorité du Centre conjoint de coordination.

Composé de 5 représentants de la Turquie, de la Russie, de l’Ukraine et de l’ONU, le Centre conjoint de coordination a été inauguré à l'intérieur du campus de l'Université de la Défense nationale à Istanbul pour assurer la sécurité de l'expédition des produits céréaliers depuis les ports ukrainiens.