Selon le ministère palestinien de la Santé, les raids israéliens ont entraîné la mort de 32 Palestiniens, dont 6 enfants et 4 femmes, tandis que 253 autres ont été blessés.

Le chef du "Shin Bet" israélien recommande la fin de l'opération militaire

Le chef du Service général de sécurité israélien (Shin Bet), Ronen Bar, a recommandé au gouvernement de son pays de mettre fin à l'opération militaire à Gaza avant que des "erreurs" ne se produisent et ne mènent à une opération plus large non souhaitée, selon les médias israéliens.

Pour le troisième jour consécutif, l'armée israélienne continue de lancer des raids sur la bande de Gaza, dans le cadre d'une opération militaire lancée vendredi, contre des cibles qui, selon elle, appartiennent au mouvement du Jihad islamique.

L'armée israélienne a annoncé vendredi soir avoir lancé une opération militaire dans la bande de Gaza visant le mouvement du Jihad islamique.