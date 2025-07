Un cessez-le-feu, négocié par l'Égypte, entre Israël et le groupe de résistance palestinien Jihad islamique, est entré en vigueur dans la Bande de Gaza dimanche à 23h30, heure locale (20h30GMT).

L'Égypte a également appelé les deux parties à observer une trêve mutuelle et complète à Gaza à partir de cette heure.

Le Jihad islamique a, de son côté, confirmé le cessez-le-feu à Gaza. "Un cessez-le-feu a été conclu suite à une médiation égyptienne et prendra effet à 23h30 heure palestinienne", a déclaré le porte-parole du groupe, Daoud Shehab, à l'Agence Anadolu.

Au cours des trois derniers jours, l'armée israélienne a lancé des raids contre la Bande de Gaza, dans le cadre d'une opération militaire lancée vendredi, contre le mouvement de résistance du Jihad islamique, qui a répondu par des tirs de roquettes et de mortiers en direction des positions israéliennes adjacentes à la Bande de Gaza.

L'opération israélienne a fait 44 morts parmi les civils palestiniens, dont 14 enfants et 4 femmes.

Cavusoglu s'entretient avec Haniyeh

Le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, s'est entretenu avec le chef du bureau politique du Mouvement Hamas, Ismail Haniyeh, au sujet des frappes aériennes israéliennes contre la Bande de Gaza assiégée et de l'assaut mené par les colons contre la mosquée Al-Aqsa.

Selon des informations recueillies par l'Agence Anadolu auprès du ministère turc des Affaires étrangères, les deux responsables se sont entretenus par téléphone.

Pour sa part, le président du Parlement turc, Mustafa Sentop, a condamné les "agressions" israéliennes contre la Bande de Gaza et la mosquée Al-Aqsa. Sentop a exprimé, dans un tweet, sa ferme condamnation des raids aériens lancés par Israël contre la Bande de Gaza.

Mustafa Sentop a également qualifié de "barbare" l'assaut lancé contre la mosquée Al-Aqsa. "L'intrusion qui visait à porter atteinte au statut de la première Qibla de l'islam - la mosquée Al-Aqsa - est barbare et inacceptable." a-t-il précisé.

Des centaines de colons israéliens avaient pris d'assaut la mosquée Al-Aqsa, dimanche, alors que la police a agressé un certain nombre de fidèles et de journalistes palestiniens, et les a fait sortir de force de la mosquée.

Selon le correspondant de l'Agence Anadolu, 3 fidèles et deux photo-journalistes ont été arrêtés dans l'esplanade de la mosquée.