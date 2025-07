Composé de 5 représentants de la Turquie, de la Russie, de l’Ukraine et de l’ONU, le Centre conjoint de coordination a inspecté, dimanche, des navires chargés de céréales exportées depuis les ports ukrainiens.

Dans le cadre d'un récent accord sur l’exportation de céréales ukrainiennes signé par ces trois pays et l'ONU, le vaisseau Osprey S, battant pavillon libérien, a jeté l'ancre au nord d'Istanbul et va maintenant se diriger vers le port de Chornomorsk en Ukraine.

Par ailleurs, le Rojen, navire battant pavillon maltais et transportant 13 000 tonnes de maïs de Chornomorsk à destination de l'Angleterre, a également jeté l'ancre au nord d'Istanbul samedi soir. Son inspection est terminée et il passera par le détroit d'Istanbul avant de prendre la mer vers l'Angleterre. L'inspection du navire a duré environ une heure et demie.

Après ces deux navires, les inspecteurs ont contrôlé le navire Polarnet pendant près de deux heures, battant pavillon turc, qui est arrivé au large d'Istanbul avec 12 000 tonnes de maïs à son bord.

Le navire a ensuite mis le cap sur le port de Derince, dans la province de Kocaeli, au nord-ouest de la Turquie.

Un autre navire, le Navi-star, a mis le cap sur l'Irlande après son inspection au large d'Istanbul. Il a appareillé avec à son bord 33 000 tonnes de maïs.

Deux navires céréaliers quittent les ports ukrainiens

Le ministère turc de la Défense a annoncé que deux navires transportant des céréales avaient quitté les ports ukrainiens. Ankara a déclaré dans un communiqué rendu public que le navire, nommé Sakura, est parti du port de Yuzni vers l'Italie, transportant 11 000 tonnes de farine.

D'après le communiqué, le deuxième navire "Arizona", chargé de 48 000 tonnes de maïs, est parti du port de Chernomoresky vers le port turc d’Alexandrette.

La cérémonie de signature de l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes, entre la Turquie, la Russie, l'Ukraine et l'Organisation des Nations unies, a eu lieu à Istanbul le 22 Juillet, sous les auspices du président Recep Tayyip Erdogan et du secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres.

L'accord garantit la sécurisation des exportations de céréales bloquées dans les ports ukrainiens de la mer Noire vers le reste du monde.

Selon les termes de l'accord, les navires et leurs marchandises à bord doivent être supervisés à Istanbul, sous l'autorité du Centre conjoint de coordination.

