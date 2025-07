Au moins cinq policiers maliens ont été tués et trois autres portés disparus, dimanche, dans une explosion sur l'axe Koury-Koutiala dans le sud du pays, a annoncé l'Inspecteur général de police, Soulaïmane Traoré.

Par voie de communiqué, Soulaïmane Traoré a indiqué que "le 07 août 2022, vers 10 heures 30 minutes, la relève descendante du poste de police frontière de Sona a heurté un engin explosif suivi de tirs nourris d'assaillants non identifiés".

Traoré affirme que "le bilan est de cinq policiers tués, un blessé et trois portés disparus", ajoutant qu'une "mission des Forces de Défense et de Sécurité, dépêchée sur les lieux est en train de procéder au ratissage de la zone et rechercher activement les portés disparus".

Le 11 juin dernier, au moins huit personnes dont deux douaniers avaient été tuées dans une attaque contre le poste de contrôle à l'entrée de la ville de Koutiala, dans le sud du pays.

Depuis 2012, le Mali est confronté à une crise sécuritaire alimentée de revendications séparatistes et d'attaques par des groupes armés, notamment dans le nord, le centre et le sud du pays.