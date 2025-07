Le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu a mis en valeur les acquis réalisés par la diplomatie turque équilibrée, faisant part de la disposition de la Turquie “à contribuer aux efforts de résolution des crises dans le monde entier”.

Dans son discours d’inauguration de la 13e Conférence des ambassadeurs turcs, qui se tient à Ankara,Cavusoglu s’est félicité des percées remportées par la diplomatie turque notamment dans la médiation entre la Russie et l’Ukraine en vue de trouver une issue à la crise entre les deux pays.

“La Turquie poursuit ses efforts de médiation entre la Russie et l’Ukraine et nous espérons parvenir à un cessez-le-feu”, a-t-il dit à cet égard.

Le chef de la diplomatie turque a brossé une vue d’ensemble des efforts de son département concernant les dossiers les plus pressants pour la Turquie, dont ses relations avec son entourage.

A ce propos, Cavusoglu a affirmé qu’Ankara poursuivra ses efforts pour faire valoir sa candidature d’adhésion à l’Union européenne, qualifiant d’injuste “le véto qui empêche la Turquie de devenir membre” de l’Union.

“La Turquie est indispensable pour le système sécuritaire de l’Europe”, a-t-il rappelé, mettant en garde contre les agissements de la Grèce qui persévère sur ses actions provocatrices et ses violations répétées des eaux territoriales de la Turquie.

Eu égard à la situation en Azerbaïdjan, Cavusoglu a tenu à “mettre en garde une fois encore l’Arménie pour qu’elle ne reproduise pas ses provocations”.

Le ministre turc des Affaires étrangères a, par ailleurs, passé en revue le rôle de l’armée turque dans le maintien de la stabilité et de la sécurité de la population civile dans le nord de la Syrie, et rappelé que les opérations menées par les forces turques aussi bien en Syrie que dans le nord de l’Iraq ne visent que les organisations terroristes et sont indispensables pour la sécurité de la Turquie et de ses voisins.

Les travaux de 13e Conférence des ambassadeurs, devenue un rendez-vous annuel depuis 2008 avec la participation des ambassadeurs turcs, se tiennent à Ankara, à Kayseri et à Nevşehir du 6 au 12 août.

Le thème retenu pour cette édition est “Sagesse et diplomatie turque bienveillante en 2023 et au-delà” et mettra l’accent sur la politique étrangère de la Turquie.

Les participants seront reçus par le président Recep Tayyip Erdogan et le président de la Grande Assemblée nationale Mustafa Sentop.

Parmi les invités étrangers de la conférence figurent la Secrétaire générale de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) Helga Schmid, le ministre des Affaires étrangères de l’Azerbaïdjan Ceyhun Bayramov et le ministre des Affaires étrangères du Guatemala Mario Adolfo Bucaro Flores.