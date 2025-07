"Au terme d'une opération de chasse à l'homme et d'une opération conjointe de l'armée israélienne et des services de sécurité du Shin Bet, Ibrahim al-Nabulsi a été tué ce matin dans une ville de Naplouse" a déclaré l'armée d’occupation sur son compte Twitter.

“Les soldats de l'armée ont ouvert le feu sur la maison et ont utilisé des moyens spéciaux, dont des missiles tirés à l'épaule“, a fait savoir l’armée israélienne.

Selon l’armée israélienne, “Al-Nabulsi et un autre homme armé qui séjournait dans la maison ont été tués“.

Ibrahim al-Nabulsi est soupçonné d'avoir commis "plusieurs fusillades contre des civils et des soldats d'une patrouille à l'intérieur et autour de Naplouse, dont des fusillades contre le complexe de la tombe de Joseph", d’après la même source.

"Des heurts violents ont éclaté avec la participation de dizaines de manifestants qui ont jeté des pierres et des engins explosifs contre les forces israéliennes, qui ont riposté en dispersant les manifestants et en tirant des coups de feu, ce qui a engendré plusieurs blessés", a indiqué l’armée d’occupation.

Le ministère palestinien de la Santé a, pour sa part, indiqué que "3 Palestiniens sont tombés en martyrs, et 40 autres ont été blessés" à la suite de l'attaque israélienne.

Dans un communiqué, consulté par l’Agence Anadolu, le ministère a indiqué que parmi les blessés, 4 personnes sont dans un état critique.

D’après la même source, "les martyrs sont Ibrahim al-Nabulsi, Islam Sabbouh et Hussein Jamal Taha".

Le ministère palestinien des Affaires étrangères a condamné l'opération israélienne, en la qualifiant de "crime horrible".

"Ce crime est un nouvel épisode de la guerre ouverte menée par l'occupation contre notre peuple, sa cause nationale et ses droits justes et légitimes, et une extension des tentatives de l'occupation de briser la volonté de résister et de combat de notre peuple" a déclaré le ministère palestinien des Affaires étrangères dans un communiqué.

"Ce crime est une tentative d'imposer la coexistence avec l'occupation comme un fait accompli difficile à changer", affirmé le ministère palestinien.

"Le sentiment d'immunité et de protection de la puissance occupante l'encourage à persister dans la perpétuation de ses agressions et de l'escalade délibérée de la situation sur le théâtre du conflit", a-t-il ajouté.

Le ministère a tenu le gouvernement israélien pour "entièrement et directement responsable de ce crime".

“Nous porterons ce crime devant la Cour pénale internationale, les Nations unies et les organisations internationales compétentes, et nous leur demanderons de tenir Israël pour responsable“, a déclaré le ministère.

Al-Nabulsi est membre des Brigades des martyrs d'al-Aqsa, affiliées au Mouvement de libération nationale palestinien, Fatah, dirigé par le président palestinien Mahmoud Abbas.

Le Fatah a cependant démenti officiellement l'existence d'une branche armée qui lui serait affiliée, et a affirmé que les membres des Martyrs d'al-Aqsa ne reçoivent aucune instruction de la direction du mouvement palestinien.