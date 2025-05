1- Dans toute la France, les opposants à l’extrême droite ont fait la fête hier soir. Entre feu d’artifice, fumigènes et confettis, ils ont tous célébré la mort de Jean-Marie Le Pen, décédé mardi après-midi.



Ces scènes de joie partout en France ont provoqué la colère chez le ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau, qui a déclaré sur X, Je cite : "Rien, absolument rien ne justifie qu'on danse sur un cadavre. Ces scènes de liesse sont tout simplement honteuses"



Ancien chef du Front national, Jean-Marie Le Pen aura occupé la scène politique pendant près de 70 ans, avec une obsession profonde pour l’immigration. En Algérie, on se rappelle surtout de son rôle pendant la guerre d'indépendance et de ses actes de torture sur les Algériens.

2- L’ONU et le gouvernement libanais ont lancé mardi un nouvel appel aux dons de 371,4 millions de dollars. Cet appel est principalement destiné à aider un million de Libanais, de réfugiés syriens et palestiniens touchés par la crise humanitaire, causée par Israël.



3- Aux États-Unis, Donald Trump poursuit ses provocations au sujet du canal de Panama et du Groenland. Le président élu a répété mardi ses ambitions de les annexer, et s’est justifié pour le canal du Panama en expliquant je cite :

“Ils font payer nos navires davantage que les navires d’autres pays. Ils se moquent de nous parce qu’ils pensent que nous sommes stupides. Mais nous ne sommes plus stupides à présent”.



Donald Trump propose aussi de rebaptiser le golfe du Mexique en golfe de l’Amérique

4- Aux États-Unis toujours, des changements majeurs sont à venir dans la politique de modération des contenus sur Facebook et Instagram. Mark Zuckerberg, le patron du groupe Meta, qui regroupe ces deux réseaux sociaux, va suivre la ligne directrice d’Elon Musk, patron lui de X, et va se ranger derrière Donald Trump.

Les fact-checkers étant accusés d’être politiquement marqués à gauche, Zuckerberg veut stopper la modération des publications sur Meta

et souhaite mettre en place des notes de contexte comme sur X…

5- En football, Didier Deschamps, le patron de l'équipe de France a annoncé qu'il arrêtera sa fonction de sélectionneur en 2026. La France aura donc un nouveau sélectionneur à l'issue de la prochaine Coupe du monde en Amérique du Nord. Et déjà on murmure que ça pourrait être un certain zinedine zidane