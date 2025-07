Plus tôt mardi, l'armée israélienne a déclaré avoir lancé une opération visant à liquider l'activiste recherché, Ibrahim al-Nabulsi, soupçonné d'avoir commis "plusieurs fusillades contre des civils et des soldats d'une patrouille à l'intérieur et autour de Naplouse, dont des fusillades contre le complexe du tombeau de Joseph".

De son côté, le ministère palestinien de la Santé a déclaré que trois Palestiniens ont été tués et 40 autres blessés par l'armée israélienne.

"Nous sommes très préoccupés par les violences dont nous avons été témoins en Cisjordanie aujourd'hui, notamment le meurtre de trois personnes à Naplouse et d'un autre civil à Hébron (sud de la Cisjordanie), à ​​la suite d'affrontements avec les forces de sécurité israéliennes", a déclaré Dujarric.

Et le responsable onusien de poursuivre: "quant au Secrétaire général, il appelle toutes les parties au calme et exhorte les autorités compétentes (sans les citer) à mener des enquêtes sur ces incidents survenus au cours des derniers jours."

''La situation est extrêmement fragile''. C'est ce qu'a rapporté Tor Wennesland, envoyé spécial de l'ONU pour le processus de paix au Moyen-Orient, au Conseil de sécurité, hier, lors d'une session d'urgence.

''Nous sommes contents que l'accord de cessez-le-feu soit toujours en vigueur (depuis dimanche soir) et que les aides humanitaires arrivent dans la Bande de Gaza. Cependant, la situation générale est très fragile'', a-t-il assuré.

Durant trois jours consécutifs, l'armée israélienne a lancé des raids sur la Bande de Gaza, dans le cadre d'une opération militaire lancée vendredi, contre le mouvement Jihad islamique.

Au moins 46 Palestiniens ont été tués, dont 15 enfants et quatre femmes, et plus de 310 autres blessés lors de l'offensive israélienne, selon le dernier bilan du ministère palestinien de la Santé.

Plus de deux millions de personnes souffrent de conditions de vie extrêmement précaires dans ce territoire palestinien soumis à un blocus israélien qui se poursuit depuis près de 15 ans.

Mardi, le représentant permanent de la Chine auprès des Nations Unies, l'ambassadeur Zhang Jun a tenu Israël pour responsable de ces récentes destructions menées par ses forces aériennes contre Gaza et l'a exhorté à tout reconstruire.