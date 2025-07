Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a inspecté, mardi, la centrale nucléaire d'Akkuyu, actuellement en construction dans la province de Mersin, dans le sud du pays.

Lors de la visite à huis clos, le président Erdogan s'est enquis de l'avancement des travaux et reçu des informations des autorités.

Le projet a débuté par un accord intergouvernemental conclu en 2010 entre la Turquie et la Russie. La date de mise en service du premier réacteur d'Akkuyu est prévue pour 2023, et l'ensemble de la centrale devrait être opérationnel en 2025.

À l'occasion de la visite effectuée la semaine dernière à Sotchi en Russie, le président turc a souligné l'importance du projet et a exclu tout report. Il a également démenti les rumeurs selon lesquelles le projet aurait été retardé.

"Il y a des allégations telles que 25 000 personnes ne travaillent pas en ce moment ou encore que cet endroit a été fermé. Je n'accepte pas une telle chose et la partie russe non plus. Ces personnes travaillent", avait-il précisé.

Erdogan avait par ailleurs ajouté qu'il tiendra informé son homologue russe, Vladimir Poutine, des progrès réalisés après l'inspection.