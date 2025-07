Le Premier ministre algérien Aïmene Benabderrahmane a déclaré mercredi avoir informé le président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, de la volonté de son homologue algérien, Abdelmadjid Tebboune, d'ouvrir de nouveaux horizons aux relations entre les deux pays dans un communiqué partagé sur les réseaux sociaux

"Nous avons discuté de divers dossiers, ceux liés au volet de l’investissement et de l’économie afin de mettre en œuvre les résultats des rencontres et décisions décidées par les deux Présidents et d’aller vers de nouveaux horizons dans les échanges économiques et commerciaux et dans l'investissement entre les deux pays" a déclaré le Premier ministre.

"Je lui ai transmis les salutations de son frère Abdelmadjid Tebboune et sa volonté de développer de nouvelles perspectives dans les relations algéro-turques” a-t-il poursuivi.

D’après Benabderrahmane, sa participation à la cérémonie d'ouverture des Jeux de la solidarité islamique "reflète la profondeur des relations entre l'Algérie et la Turquie et la volonté de les renforcer".

La visite du président Tebboune en Turquie a culminé à la mi-mai dernier, avec la signature de 15 accords de coopération entre les deux pays, couvrant divers secteurs économiques, culturels et sociaux.

Début août, Tebboune a déclaré dans une interview aux médias locaux que les efforts de son pays pour développer les relations avec la Turquie "sont naturels, étant donné la longue histoire entre les deux pays et qu'il est l'un des plus grands investisseurs" en Algérie.

Le 25 juin, le vice-président turc Fuat Oktay a déclaré, durant une visite dans une aciérie turque à Oran, que les investissements turcs en Algérie avaient atteint 5 milliards de dollars.

Oktay a exprimé la volonté d'Ankara de signer un accord de libre-échange ou un accord commercial préférentiel avec l'Algérie. Il a également rappelé que plus de 1 400 entreprises turques sont actives en Algérie, fournissant des emplois à plus de 30 000 Algériens.