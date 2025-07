Le président turc Recep Tayyip Erdogan a salué le partenariat stratégique entre la Turquie et la Slovénie, établi en 2011, dans une conférence de presse conjointe avec son homologue slovène Borut Pahor, en visite en Turquie.

"Je pense que notre solidarité, qui s'est développée sur la base de l'amitié, de l'alliance et du partenariat stratégique, deviendra plus forte dans tous les domaines, y compris le processus d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne", a déclaré Erdogan.

Il a souligné que le président slovène a été le premier chef d'État de l'UE à se rendre à Ankara, en signe de solidarité, suite au coup d'État manqué en 2016 en Turquie.

"Les relations amicales et la coopération entre la Turquie et la Slovénie contribuent grandement à la paix et à la stabilité régionales", a poursuivi le chef de l'État turc.

Il a indiqué qu'Ankara et Ljubljana ont le potentiel d'accroître leur coopération dans les domaines de l'économie et du commerce.

"En tant qu'alliés de l'OTAN (Organisation du traité de l'Atlantique nord), la Turquie et la Slovénie ont des mesures communes à prendre, notamment dans le domaine de la défense. Le volume du commerce bilatéral entre la Turquie et la Slovénie a atteint 2,3 milliards de dollars en 2021. Nous visons à augmenter ce chiffre, qui ne reflète pas encore pleinement notre potentiel réel", a-t-il dit.

Borut Pahor a affirmé pour sa part, qu'une grande majorité de la population slovène évalue "positivement" la coopération avec la Turquie.

Il a également salué le rôle de médiation de la Turquie entre la Russie et l'Ukraine pour apaiser les tensions dans la région.

"Si cette guerre dure plus longtemps que prévu, les tensions pourraient descendre vers le sud jusqu'aux Balkans occidentaux", a-t-il noté.

En prélude à la conférence de presse conjointe, la Turquie et la Slovénie ont signé un accord de coopération dans le domaine de la science et de la technologie.

Plus tôt ce mercredi, Recep Tayyip Erdogan a accueilli Borut Pahor au complexe présidentiel lors d’une cérémonie officielle. Les deux présidents ont ensuite tenu une réunion à huis clos, au cours de laquelle ils ont abordé les relations bilatérales, le processus d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne et les questions régionales et internationales.

Le président turc a déclaré que les dirigeants ont exprimé leur satisfaction quant au développement de la coopération bilatérale dans presque tous les domaines, notamment l'économie, le commerce, l'industrie, la science, la technologie et les transports.