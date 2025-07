Le Haut conseil consultatif présidentiel de la Turquie, réuni jeudi au Complexe présidentiel d'Ankara, a examiné la propagande contre la Turquie, provenant principalement d'Europe.

La réunion, tenue à huis clos et présidée par Recep Tayyip Erdogan, chef de l'État turc, a duré deux heures.

Erdogan et les membres du Conseil ont discuté de la propagande contre la Turquie en provenance de l'étranger, notamment de l'Europe, et des mesures à prendre à ce sujet, indique un communiqué rendu public par le directeur de la Communication de la Présidence turque, Fahrettin Altun.

Les membres du Haut conseil consultatif présidentiel ont notamment souligné que le degré d'hostilité envers la Turquie augmente en Europe.

Ils ont également souligné qu'il existe en Europe une "attitude incohérente, injuste et hypocrite" à l'égard de la Turquie sur les questions du processus d'adhésion d'Ankara à l'UE, de la lutte contre le terrorisme et des demandeurs d'asile, renseigne le communiqué.

Les membres ont convenu de prendre des mesures contre la désinformation provenant des médias sociaux et les provocations visant à nuire à l'unité nationale de la Turquie.

Ils ont également évalué les activités des fondations étrangères et des organisations similaires en Turquie, selon la même source.

Le président turc a déclaré que "l'allergie politique et sociale" contre la Turquie en Europe a des racines historiques profondes, notant que "l'Europe affiche son fanatisme ethnique et religieux en se cachant derrière des concepts tels que la démocratie, les droits de l'homme et les libertés".