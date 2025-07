"Toutes les nations participantes ont promis du soutien, des activités de formation, de déminage, certaines des donations concrètes", a dit Morten Bødskov lors d'une conférence de presse.

"Ce milliard cinq est mis sur la table aujourd'hui et c'est de l'argent qui va être utilisé en 2022 et l'année prochaine", a-t-il expliqué.

Les montants exacts des donations de tous les pays, parmi lesquels la France, l'Allemagne et les États-Unis, n'ont pas été rendus public mais le Danemark a annoncé une enveloppe supplémentaire de 114 millions de dollars portant à près de 417 millions son effort depuis le début de l'invasion russe.

La Grande-Bretagne, qui coorganisait la rencontre avec son allié scandinave et l'Ukraine, a promis 300 millions d'euros.

"Nos partenaires savent que nous avons besoin de fonds et se sont déclarés prêts à nous soutenir financièrement", s'est félicité le ministre ukrainien de la Défense, Oleksiï Reznikov.

"C'est un marathon et pour un marathon on a besoin d'énergie et honnêtement dans ce cas l'énergie principale, c'est l'argent", a-t-il ajouté.

Le groupe de donateurs doit se réunir à nouveau à la mi-septembre.

"Nous allons travailler sur la production concrète de nouvelles pièces d'artillerie", a ajouté son homologue danois. "Il s'agit de lignes de production qui seront ouvertes lorsque nous trouverons les financements nécessaires".

En début de semaine, les États-Unis ont annoncé une nouvelle aide militaire à l'Ukraine comprenant notamment des missiles.