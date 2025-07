La Turquie et le Pakistan ont signé un accord sur le commerce de marchandises dans le but de porter le volume des échanges commerciaux entre les deux pays à 5 milliards de dollars par an.

La cérémonie de signature de l'accord s'est déroulée dans la capitale pakistanaise, Islamabad, avec la participation du chef du gouvernement pakistanais, Shahbaz Sharif et d'autres hauts responsables.

L'accord a été signé par le ministre turc du Commerce, Mehmet Mus, et son homologue pakistanais, Syed Naveed Qamar.

Le mois dernier, le Conseil des ministres pakistanais a approuvé l'accord commercial conclu durant la visite de Sharif à Ankara en juin dernier.

Au terme de l'accord, la Turquie accordera au Pakistan des privilèges sur 261 lignes douanières, y compris une exonération fiscale immédiate sur 123 marchandises.

Ensuite, Islamabad offrira à Ankara des concessions sur 130 lignes douanières.

Le Premier ministre Sharif, a déclaré, lors de la cérémonie, que l'accord représentait une "étape importante dans les relations historiques et fraternelles" entre Islamabad et Ankara.

"Aujourd'hui, nous avons signé l'accord sur le commerce des marchandises, qui présentera de nombreuses opportunités entre les deux grands pays frères, a-t-il ajouté. Nos capacités dépassent l'imagination de quiconque et notre engagement est merveilleux, par ailleurs la signature de cet accord conduira à de grandes réalisations en termes de promotion du commerce et des investissements entre nos deux pays."

Durant sa visite à Ankara, Sharif avait qualifié le volume des échanges commerciaux du Pakistan avec la Turquie d' "insuffisant", tandis que le président turc, Recep Tayyip Erdogan a confirmé que les deux parties s'étaient fixé pour objectif de porter le commerce bilatéral à 5 ​​milliards de dollars au cours des trois prochaines années.