À partir du 1er octobre, les entreprises pourront prélever 2,4 centimes de plus par kilowattheure (KWh) de gaz, a annoncé lundi l'organisation des gestionnaires de réseau Trading Hub Europe (THE).

En incluant la TVA, 2,4 centimes par KWh représentent 600 euros de plus sur la facture annuelle d'une famille avec deux enfants et une consommation moyenne de 20.000 KWh. La somme est de 480 euros hors taxes.

Le prélèvement supplémentaire a été mis en place par le gouvernement jusqu'au 1er avril 2024 pour soutenir les importateurs et distributeurs de gaz qui doivent acheter plus cher sur le marché mondial depuis l’offensive en Ukraine et la baisse des livraisons russes.

"L'objectif est d'assurer l'approvisionnement en gaz suite à la crise énergétique allemande et européenne déclenchée par l'attaque russe de l'Ukraine", a expliqué le ministère de l'Économie dans un communiqué.