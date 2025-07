La hausse globale des prix affecte plus particulièrement les étudiants, alerte l'Union nationale des étudiants de France (Unef), dans sa 18e enquête sur le coût de la vie, dévoilée sur France Inter ce lundi 15 août.

En effet, le rapport démontre que le coût de la vie a augmenté de 6,47% pour ce jeune public, alors même que l'inflation globale est de 6,1%.

D’après l’enquête de l’organisation étudiante, réalisée en 2022, les dépenses des étudiants ont augmenté de 35,7 euros par mois, soit une dépense supplémentaire de 428,22 euros par an.

Déjà l'année dernière, l'Unef avait alerté sur ces augmentations en les estimant à 247 euros supplémentaires, soit plus de 2,5% par rapport à 2020.

"On a une augmentation de l’inflation qui est un peu plus forte au niveau des étudiants parce que les postes de dépense qui nous concernent sont des dépenses de première nécessité, alimentation, logement, énergie etc", explique la présidente de l’Unef Imane Ouelhadj, sur la radio publique France Inter.

Jugeant le projet de revalorisation des bourses de 4% “trop peu”, Imane Ouelhadj estime “qu’elle ne va pas permettre aux étudiants de s’en sortir" et propose plutôt de l’augmenter de 100 euros par mois.

Par ailleurs, l’organisation étudiante estime aussi que "le système d’aides sociales est à bout de souffle" et note que "pour être étudiant aujourd’hui en France, il faut s’accrocher".

En outre, Imane Ouelhadj rappelle que 73% des étudiants n’ont pas de bourse d'études.