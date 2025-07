Le chef de l’État turc a pris la parole lors de la réunion élargie des présidents et dirigeants des sections locales et départementales du Parti de la Justice et du Développement (AK Parti), dont il est aussi le président.

Alors que sa formation politique célèbre les 21 ans de sa création, Erdogan a voulu souligner le chemin parcouru par la Turquie sur la scène internationale, depuis l’arrivée au pouvoir de l’AK Parti en 2002.

Il a insisté sur le poids de la Turquie d’aujourd’hui dans le monde et le rôle qu’elle joue sur des sujets régionaux et internationaux de premiers plans.

"Il existe aujourd'hui une Turquie qui défend ses intérêts nationaux sans aucune crainte, y compris dans l'ONU et l'OTAN, qui obtient des résultats et qui a une diplomatie efficace", s’est-il félicité.

Il a ainsi mis l’accent sur la posture solide de son pays quand il s’agit de défendre ses propres intérêts dans tous les domaines et au sein de toutes les plateformes et organisations internationales.

Il a en outre souligné le rôle décisif que joue la Turquie dans sa région, rappelant notamment sa médiation entre la Russie et l’Ukraine.