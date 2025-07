Le journal économique « Les Échos » a titré, ce lundi, que la compagnie aérienne turque « Turkish Airlines » a été le "grand gagnant" de la crise qui touche le secteur des transports aériens.

"De toutes les compagnies aériennes traditionnelles en Europe, Turkish Airlines est bien la principale gagnante de la crise", peut-on lire dans l'article du journaliste Bruno Trévidic, spécialiste du transport aérien et de l'aéronautique civile.

Il précise que Turkish Airlines (THY) a été la première compagnie européenne à renouer avec les bénéfices dès 2021, suite à la crise sanitaire et économique de la pandémie de Covid-19.

L'article du journal spécialisé dans l'économie précise que THY "s'achemine vers des profits record en 2022, après des résultats semestriels marqués par un bénéfice net de 737 millions de dollars, pour un chiffre d'affaires de 7,58 milliards".

Outre sa bonne performance financière, Bruno Trévidic rapporte que le porte-drapeau turc a, désormais, retrouvé son niveau pré-pandémie (2019) concernant le nombre de passagers transportés.

"Sur le seul mois de juillet, Turkish Airlines a transporté 7,8 millions de passagers, soit 10 % de plus qu'en juillet 2019," peut-on lire dans l'article qui précise que cette hausse est essentiellement portée par "l'envolée du nombre de passagers internationaux (5,17 millions), en hausse de 21 % par rapport à juillet 2019. Et plus précisément, grâce au retour en masse des passagers en provenance d'Europe (2,5 millions), en hausse de 15,9 %".

Citant les statistiques d'Eurocontrol, l'auteur indique que Turkish Airlines est la compagnie aérienne traditionnelle la plus active d'Europe (en dehors des compagnies low-cost Easyjet et Ryanair) avec 1506 vols quotidiens, suivie de Lufthansa avec 1202 vols et Air France avec 1065 vols.

Il note, par ailleurs, que l'aéroport international d'Istanbul, qui a une capacité 10 fois supérieure à l'aéroport Atatürk, participe au succès du porte-drapeau turc, et que l'aéroport, qui a ouvert fin 2018, a dépassé, au cours des 7 premiers mois de l'année 2022, le nombre de passagers internationaux qu'il a accueillis en 2019, et que ses principaux concurrents européens sont toujours 10 % à 15 % en deçà de leur capacité pré-pandémique.