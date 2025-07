Le ministre hongrois de la Technologie et de l'Industrie, Laszlo Palkovics, a déclaré que l'armée de son pays avait décidé d'acheter les produits des industries de défense turques, saluant leurs performances et leur coût par rapport à d'autres produits équivalents dans le monde, dans un entretien accordé à l’Agence Anadolu (AA), en marge de sa visite officielle dans la capitale turque, Ankara, au cours de laquelle il a rencontré le ministre turc de l'Industrie et de la Technologie, Mustafa Varank.

"Nos relations sont fondamentalement bonnes, et nous gardons toujours nos yeux sur de nouveaux domaines de coopération", notant que son pays et la Turquie "ont une bonne coopération dans l'industrie de la construction, en plus de la coopération existante dans les industries de la défense", a-t-il ajouté.

“Drônes moins chers et plus efficaces”

Palkovics a expliqué qu'ils avaient décidé d'acheter des véhicules blindés à l'une des principales sociétés turques dans ce domaine et conclu un contrat pour démarrer la production sur le territoire hongrois, sans révéler les détails de l'identité de la société turque.

"Nous avons également discuté des moyens de coopération dans d'autres domaines de l'industrie de la défense, y compris, bien sûr, les avions sans pilote" a-t-il ajouté.

Il a en outre déclaré que les drones turcs "ont révélé l'existence d'une autre voie dans les guerres", en ajoutant "par conséquent, nous avons également évalué les moyens de coopération entre les deux pays dans le domaine des drones".

Le ministre a indiqué que les entreprises turques pouvaient utiliser le centre d'essai d'avion sans pilote en Hongrie dans le cadre de la coopération entre les deux pays.

Il a également confirmé que le ministère de la Défense de son pays "menait les évaluations nécessaires en vue d'acheter les drones turcs Bayraktar", notant que "les produits de la société Baykar qui fabriquent ces avions entrent dans le cadre de l'intérêt du ministère hongrois de la Défense".

Le ministre hongrois a qualifié les drones turcs, de "moins chers et plus efficaces par rapport à d'autres homologues dans le monde".

Projet sur l’énergie et le transport

Il a précisé qu’il avait discuté avec des responsables turcs "de la possibilité d'une contribution des entreprises turques aux projets de transformation énergétique en Hongrie".

"Le système énergétique actuel en Europe est basé sur le gaz, donc les prix de l'électricité sont liés au gaz et à ses dérivés, Nous devons changer ce système" a-t-il lancé.

Dans le domaine des transports, Palkovics a en outre évoqué la "conclusion d'un accord plus tôt entre la Turquie, la Serbie, la Bulgarie et la Hongrie, sur le transport ferroviaire" visant à “renforcer la part des pays mentionnés dans le commerce ferroviaire entre la Chine et l'Europe".

“La ligne frontière entre la Chine et l’Europe pourrait passer par le territoire turc en raison de la guerre russo-ukrainienne" a-t-il expliqué.

"Un train qui passe sous le détroit du Bosphore peut traverser la Bulgarie, la Serbie puis la Hongrie, pour atteindre le cœur de l'Europe" a-t-il poursuivi à cet égard.

Le projet s'inscrit dans le cadre de l'initiative chinoise connue sous le nom de "routes de la liberté", qui coûte environ mille milliards de dollars, et vise à transporter les marchandises chinoises d'est en ouest, à laquelle se sont joints l'Italie, l'Espagne, la Grèce et les pays d'Europe de l'Est.

Le service ferroviaire Chine-Europe a été lancé en 2011 et constitue un élément important de l'initiative "la Ceinture et la Route" visant à promouvoir le commerce entre la Chine et les pays participant au programme.