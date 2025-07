Au cours d'une conférence de presse avec son homologue kirghize Jeenbek Kulubaev, Mevlut Cavusoglu a annoncé que la Turquie et Israël ont décidé de nommer réciproquement des ambassadeurs.

Il est notamment revenu sur le processus de normalisation des relations entre Ankara et Tel Aviv. “Nommer réciproquement des ambassadeurs figure parmi les mesures que nous prendrons pour normaliser les relations. Lors de la conférence de presse que nous avons tenue avec M. Lapid dans cette salle, nous avons affirmé avoir commencé le travail sur la nomination des ambassadeurs", a déclaré Cavusoglu.

"À la suite de ces efforts, une mesure positive a été prise par Israël. En tant que Turquie, nous avons évidemment décidé de nommer un ambassadeur en Israël, à Tel-Aviv", a-t-il ajouté.

Cavusoglu a par ailleurs assuré que cette étape importante dans les relations bilatérales n'affectera pas le soutien de la Turquie à la Palestine et à Gaza.“Nous continuerons à défendre les droits de la Palestine, de Jérusalem et de Gaza, et il est également important que nos messages soient transmis directement à Tel-Aviv au niveau des ambassadeurs" a-t-il dit.

Il a également annoncé qu'un accord de coopération a été signé entre les deux pays dans le domaine de l'aviation.

Le Premier ministre israélien Yair Lapid a notamment annoncé que les deux États ont décidé de rétablir les relations diplomatiques et de reconduire les ambassadeurs et les consuls généraux.

"La reprise des relations avec la Turquie est un atout important pour la stabilité régionale et une nouvelle très importante d’un point de vue économique pour les citoyens d'Israël", a affirmé Lapid.