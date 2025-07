Le président palestinien, Mahmoud Abbas, a appelé les pays de l'Union européenne à soutenir l’adhésion à part entière de la Palestine aux Nations unies au cours d'une conférence de presse, tenue avec le chancelier allemand, Olaf Scholz, dans la capitale allemande Berlin, où Abbas est arrivé dans la journée du lundi.

"Les pays de l'Union européenne peuvent y contribuer d’ici (en protégeant l'idée d’une solution à deux États), si leurs pays qui n'ont pas encore reconnu l'État de Palestine, qu’ils le fassent" a-t-il déclaré.

“Nous nous demandons pourquoi les pays de l'Union européenne, qui ont beaucoup investi dans l'établissement des institutions de l'État de Palestine, ne franchissent-ils pas cette étape ? Pourquoi le Conseil de sécurité n'adopte-t-il pas le statut de membre à part entière de l'État de Palestine à l'ONU, qui a prouvé, depuis sa reconnaissance en tant que membre observateur en 2012, qu'il est un pays responsable", a ajouté Abbas.

Selon Mahmoud Abbas, tout ce à quoi le peuple palestinien aspire, c'est "la liberté et l'indépendance dans un État souverain et démocratique, dans lequel tous ses citoyens jouissent de la justice, de l'équité et de l'égalité des chances, et l'État de Palestine sera un membre à part entière des Nations unies".

Le président palestinien a souligné que la protection de la solution à deux États nécessite "une cessation des actions unilatérales qui violent le droit international et les accords signés, et une cessation de la colonisation israélienne, des violences des colons et des meurtres".

Cela exige également, selon lui, "la cessation des attaques contre la population de Jérusalem-Est et les lieux saints chrétiens et islamiques".

Abbas a insisté sur l'adhésion au principe de "résistance populaire pacifique et de rejet de la violence et du terrorisme partout dans le monde".

Il a également salué les positions de l'Allemagne qui soutient une paix juste et durable au Moyen-Orient, conformément à l'idée d'une solution à deux États, basée sur des résolutions de légitimité internationale.

Depuis avril 2014, les négociations entre les parties israélienne et palestinienne sont au point mort, à la suite du refus de Tel-Aviv d'arrêter les colonisations et de libérer les anciens détenus, ainsi que son rejet de la solution à deux États.