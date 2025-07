Allemagne: le secteur manufacturier manque de plus en plus de travailleurs qualifiés (Ifo)

Les fabricants allemands de machines et d'équipements manquent de plus en plus de travailleurs qualifiés, une contrainte qui vient s'ajouter aux pénuries de matériaux et de biens intermédiaires, a indiqué mardi l'institut d'études économiques Ifo.