Le conflit en Ukraine a "révélé la vérité sur l'Europe", qui a "refusé d'écouter la voix de la vérité" venant de Pologne sur les ambitions "impérialistes" de Vladimir Poutine, "une illustration du problème plus large auquel l'UE est confrontée aujourd'hui", a-t-il estimé.

"En son sein, l'égalité des États individuels est de nature déclarative. La pratique politique montre que les voix allemande et française ont une importance prépondérante", a encore jugé le chef du gouvernement polonais.

"Nous avons donc affaire à une démocratie formelle et à une oligarchie de fait au sein de laquelle le pouvoir est détenu par les plus forts".

L'Union européenne a "de plus en plus de mal à respecter la liberté et l'égalité de tous les États membres", a-t-il insisté. "De plus en plus aussi, nous entendons dire que ce n'est plus l'unanimité, mais la majorité qui doit décider de l'avenir de l'ensemble de la communauté".

Or "l'abandon du principe de l'unanimité dans davantage de domaines de compétence de l'UE nous rapproche d'un modèle où les plus forts et les plus grands dominent les plus faibles et les plus petits", a argumenté M. Morawiecki, pour qui l'Union "n'a pas été à la hauteur" "face à la guerre".

Et le Premier ministre polonais d'appeler à un "retour aux principes qui organisent la communauté européenne".

"L'Europe a besoin d’espoir comme jamais auparavant. Et elle ne peut trouver cet espoir que dans un retour aux principes et non dans le renforcement de la superstructure institutionnelle".

La Pologne, comme les pays baltes, figurent parmi les soutiens les plus inconditionnels de l'Ukraine au sein de l'UE, mais également les plus grands critiques de la Russie, par opposition notamment à l'Allemagne et la France, dont les positions parfois plus timorées sont critiquées par Kiev.