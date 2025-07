Le président turc, Recep Tayyip Erdogan s’est entretenu par téléphone avec le Premier ministre israélien Yair Lapid selon un communiqué publié par la Direction de la communication de la présidence turque, qui précise que les deux dirigeants ont échangé sur les relations bilatérales et les questions régionales.

Erdogan a exprimé sa satisfaction quant aux progrès des relations entre la Turquie et Israël dans le cadre convenu lors des visites du président israélien Isaac Herzog et du Premier ministre israélien Yair Lapid en Turquie, ajoute le document.

Faisant référence à la décision mutuelle de nomination d'ambassadeur annoncée ce mercredi, Recep Tayyip Erdogan a indiqué à Yair Lapid que la Turquie prendra les mesures nécessaires pour nommer un nouvel ambassadeur en Israël très prochainement.

Le président turc a exprimé son soutien au développement de la coopération et du dialogue entre son pays et Israël sur une base durable et sur la base du respect des sensibilités mutuelles.