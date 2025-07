Ces discussions s'inscrivent dans le cadre d'une initiative annoncée en juin, et qui a déjà donné lieu à une première rencontre le même mois.

Outre le développement des échanges et des investissements, les pourparlers porteront aussi sur les réponses à apporter aux "politiques et méthodes contraires au marché", a annoncé le bureau de la représentante américaine au Commerce, Katherine Tai, ce qui pourrait être interprété comme une référence à la Chine.

Le lancement formel de ces nouvelles discussions est un nouveau témoignage de la volonté des États-Unis de se rapprocher davantage de Taïwan, qui est déjà un partenaire commercial important.

Début août, la présidente de la Chambre américaine des représentants, Nancy Pelosi, s'est rendue sur l'île, suivie par un groupe de parlementaires américains, lundi.

Les autorités chinoises ont considéré comme une provocation la visite de la chef de file démocrate à la Chambre basse et répondu par des sanctions commerciales imposées à Taïwan ainsi que des manœuvres militaires près de l'île.

Pékin revendique Taïwan comme partie de son territoire et s'oppose à ce que la démocratie autonome soit considérée comme une nation indépendante.

Taipei et Washington sont déjà liés depuis 1994, par un "cadre" relatif au commerce et aux investissements, qui n'est pas un accord formel.

Un accord commercial "renforcera les échanges et l'investissement", et "promouvra l'innovation et une croissance économique inclusive pour nos travailleurs et nos entreprises", a déclaré Sarah Bianchi, adjointe à la représentante américaine au Commerce.