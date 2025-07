Le ministère turc des Affaires étrangères a fermement condamné l'attaque terroriste qui a visé une mosquée de la capitale afghane, Kaboul.

La diplomatie turque a présenté ses condoléances aux familles des victimes de l'attaque terroriste qui a visé une mosquée dans la capitale afghane dans un communiqué.

"Nous condamnons cet acte terroriste inhumain dans les termes les plus forts, nous présentons nos condoléances à leurs proches et au peuple afghan frère et ami et nous souhaitons un prompt rétablissement aux blessés", indique le communiqué.

Une explosion dans une mosquée mercredi soir à Kaboul a fait au moins 21 morts, selon un bilan annoncé jeudi par la police.

"Hier (mercredi), une explosion s'est produite dans une mosquée (...) pendant la prière du soir. En conséquence, 21 de nos citoyens sont tombés en martyr et 33 ont été blessés", a déclaré dans un communiqué Khalid Zadran, porte-parole de la police de Kaboul.

Aucune précision sur l'origine exacte de l'explosion n'a été apportée par les autorités.