"Le temps passe vite, très vite. C'est plutôt bon signe, ça veut dire qu'il y a beaucoup de plaisir." Voilà comment Didier Deschamps résume ses 10 ans et ses 129 rencontres (83 victoires, 26 nuls, 20 défaites) en tant que sélectionneur des Bleus dans les colonnes de L'Équipe. Si la notion de "plaisir" domine, l'équipe de France de DD a connu autant d'émerveillements que de désillusions. Retrouvez les cinq matches clés du passage de Deschamps à la tête de l'EDF.

France - Uruguay : La nouvelle ère Deschamps

Après une élimination en quart de finale de l'Euro 2012 (défaite contre l'Espagne 2-0), Laurent Blanc prend la décision de ne pas prolonger son contrat avec l'équipe de France. Il est temps pour l'EDF de redorer son blason en ouvrant une nouvelle page, avec un entraîneur du même calibre, voire meilleur que Blanc. C'est là que Didier Deschamps, ancien capitaine des Bleus, et auteur d'un passage satisfaisant à Marseille, fait office de favori. Il est finalement intronisé le 8 juillet 2012, avant de disputer son premier match en tant que sélectionneur le 12 juillet lors d'un match amical contre l'Uruguay, organisé au Havre. Si l'équipe de France concède le match nul (0-0), l'essentiel est ailleurs. Les Bleus partent à l'aventure avec un nouveau coach, qui a encore beaucoup de choses à bâtir.

France - Ukraine : Le premier exploit fondateur

Le 19 novembre 2013, l'équipe de France reçoit l'Ukraine au Stade de France dans le cadre du match retour des barrages de qualification à la Coupe du monde 2014 après un revers cuisant à Kiev (2-0). Si Didier Deschamps ne qualifie pas les Bleus au Mondial, ce sera déjà un fiasco. Mais dans une atmosphère des grands soirs, Mamadou Sakho et Karim Benzema, remplaçants lors du match aller, lancent l'équipe de France qui mène 2-0 à la mi-temps. Puis à vingt minutes du terme, grâce à ce fameux but du tibia, Sakho s'offre un doublé. Mais il offre surtout une qualification aux siens, et à Didier Deschamps. Après cette victoire renversante, DD est prolongé à son poste jusqu'à l'Euro 2016.

France - Portugal : Le premier revers

Qualifiée en finale de l'Euro 2016 après une victoire de prestige face à l'Allemagne (1-0), l'équipe de France accueille dans son Stade de France le Portugal. Si les Français sont favoris de par leur parcours, et une rencontre ultime à la maison, la défaite est amère. Éder, alors attaquant discret du LOSC, vient inscrire le seul but du match à la 109e minute sur une frappe anodine à plus de 25 mètres des cages d'Hugo Lloris. La désillusion est douloureuse, mais l'Équipe de France revient malgré tout sur le devant la scène, en disputant une première finale depuis 2006 (finale de la Coupe du Monde face à l'Italie). Deux plus tard au Mondial organisé en Russie, les Bleus font partie des favoris.

France - Croatie : Le sacre historique

20 ans après le premier titre de champion du monde de la France à Paris en 98, les Bleus disputent une nouvelle finale de mondial dans la peau de favori contre la Croatie. Vainqueurs de l'Argentine en 1/8 de finale (4-3), de l'Uruguay en 1/4 (2-0), et de la Belgique en 1/2 (1-0), les hommes de Didier Deschamps disposent des Croates (4-2) et s'adjugent la Coupe du monde à Moscou. Après ce sacre, le sélectionneur de l'EDF, qui avait déjà remporté ce trophée en tant que joueur, inscrit définitivement son nom dans l'histoire de l'équipe de France.

France - Suisse : Une gifle inexplicable

Favori de l'Euro 2020, avec un Karim Benzema en feu de retour dans le groupe, l'équipe de France est éliminée de la compétition contre la Suisse. Si Didier Deschamps fait le choix de changer de dispositif en passant soudainement à une défense à trois pour cette occasion, c'est lui qui est pointé du doigt à la fin de la rencontre. Et pourtant, les Bleus mènent par deux buts après avoir renversé les Suisses à un quart d'heure du terme (3-1). Mais en neuf minutes, Seferovic et Gavranovic remettent les deux équipes à égalité. Après une séance de tirs au but, la France quitte la Coupe d'Europe dès les huitièmes de finale.

Si les Bleus ont déçu lors de l'Euro 2020, ils auront l'occasion de réparer leur image dans moins de 100 jours lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Pour l'heure, Didier Deschamps est sous contrat avec l'équipe de France jusqu'à la fin du mondial. Dix ans après, si jamais il devait quitter l'EDF au terme de son engagement, il aura des souvenirs à jamais gravés dans sa mémoire. Pour que l'histoire soit encore plus belle, une sortie par la grande porte serait iconique. En cas de départ, Zinedine Zidane est déjà le numéro un pour le remplacer…