"La Turquie et personnellement Erdogan ont joué un rôle important dans l'exportation de céréales, ce qui a aidé à surmonter la crise alimentaire mondiale" a déclaré Zelensky.

Le président ukrainien a exigé que la Russie retire immédiatement ses forces militaires de la centrale nucléaire de Zaporijjia et mette fin aux provocations et aux attaques. "Pour que les pourparlers de paix commencent, la Russie doit d'abord quitter les territoires qu'elle occupe", a-t-il déclaré.

Il a exprimé son grand plaisir d'accueillir le président turc Erdogan et Guterres. "Je voudrais remercier M. Guterres et M. le président Erdogan pour leur soutien à l'intégrité territoriale et à la souveraineté de l'Ukraine en particulier", a-t-il ajouté.

Zelensky a accusé la Russie de pratiquer le terrorisme en raison de ses attaques contre l'Ukraine, et a déclaré que la présence d'Erdogan et de Guterres en Ukraine est importante pour le rétablissement du droit international.

Il a confirmé que la réunion tripartite avec Erdogan et Guterres portait sur l'évolution de l'exportation de céréales ukrainiennes. Zelensky a souligné que l'accord sur le "corridor céréalier" est d’une grande importance en termes de prévention d'une crise alimentaire mondiale.

Le président ukrainien a également accusé les forces russes de voler des céréales dans les zones sous son contrôle, appelant les parties concernées à répondre à ce comportement.

Le 22 juillet, la Turquie, la Russie, l'Ukraine et les Nations unies ont signé le "Document d'initiative sur la sécurité du transport des céréales et des denrées alimentaires depuis les ports ukrainiens" pendant une réunion tenue à Istanbul.

L'accord comprenait la sécurisation des exportations de céréales bloquées dans les ports ukrainiens de la mer Noire (Europe de l'Est) vers le monde.