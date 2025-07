Le réseau ferroviaire britannique est à nouveau en proie au chaos le plus total, en raison de nouvelles grèves qui ont débuté jeudi. Les dirigeants syndicaux ont prévenu que le conflit pourrait se poursuivre "indéfiniment" si leurs revendications ne sont pas satisfaites.

Des milliers de travailleurs à travers le Royaume-Uni ont entamé une grève de quatre jours, en raison de conflits persistants sur les conditions de travail et les salaires inéquitables.

Il a été conseillé aux usagers de tout le pays, y compris de la capitale Londres, de ne pas se déplacer sauf en cas de nécessité absolue.

Les travailleurs qui prennent part à l'action syndicale sont principalement des employés de Network Rail, Transport for London, London Buses et d'autres services de transport, et sont affiliés à plusieurs syndicats.

Mick Lynch, secrétaire général du syndicat Rail, Maritime and Transport (RMT), a accusé le gouvernement de mener une "politique délibérée visant à prolonger les conflits ferroviaires pour des raisons politiques".

Dans une lettre adressée au Secrétaire d'État aux transports Grant Shapps, il a déclaré que le gouvernement utilisait "l'argent des contribuables pour renflouer les compagnies ferroviaires privées", en leur versant jusqu'à présent plus de 120 millions de Livres (environ 143,5 millions de dollars), selon les estimations du syndicat.

"Utiliser l'argent des contribuables pour satisfaire le programme antisyndical du parti Conservateur et chercher à briser les syndicats est honteux et signifie que le conflit se prolongera indéfiniment, car les compagnies ferroviaires ne perdent pas un centime à la suite de cette action collective et n'ont donc aucun intérêt à régler les différends", a déclaré Lynch.

Le secrétaire général du RMT avait auparavant déclaré que Network Rail n'avait "pas amélioré son offre salariale précédente et que les compagnies ferroviaires ne nous avaient rien proposé de nouveau".

Il a ajouté que les responsables menaient "des négociations secrètes avec le gouvernement pour réduire les coûts en supprimant des emplois et en sapant les conditions de travail et les retraites".

"Network Rail menace également d'imposer des suppressions d'emplois et des réductions dangereuses de 50 % des travaux de maintenance si nous ne levons pas la grève. Les sociétés d'exploitation des trains ont mis sur la table des services de transport assurés uniquement par des conducteurs, tout en détruisant les conditions de travail de nos affiliés", a-t-il ajouté.

En plus de l'action collective de jeudi, les affiliés des syndicats RMT et Unite quitteront les stations de métro et les dépôts de bus de Londres, vendredi, dans le cadre d'un conflit distinct sur les salaires.

Samedi, les cheminots, y compris les conducteurs de train, les chefs de train et le personnel de quai, ainsi que les membres des lignes de bus de London United, organiseront un mouvement de grève qui perturbera davantage les plans de voyage de nombreuses personnes pendant le week-end.

Grant Shapps a condamné l'action syndicale collective et a reproché à ses participants de causer des perturbations inutiles à des millions d'usagers, qui dépendent des services de transport pour se rendre au travail et rendre visite à leur famille et à leurs amis.

"Il est clair, d'après leur approche coordonnée, que les syndicats sont déterminés à causer autant de souffrances que possible aux contribuables qui ont déboursé 600 livres sterling (environ 720 dollars) par ménage pour s'assurer que pas un seul cheminot ne perde son emploi pendant la pandémie", a-t-il déclaré.

"Les dirigeants syndicaux ont malheureusement la mémoire courte et vont maintenant récompenser cet exemple de bonne foi en ruinant les projets d'été de millions de travailleurs. Les entreprises vont également souffrir, avec les secteurs des loisirs et du tourisme de la capitale, qui ont misé sur le commerce d'été, qui vont perdre des millions - un coup particulièrement cruel étant donné que beaucoup ont travaillé dur pour rester à flot pendant les étés successifs de confinement", a-t-il ajouté.

Les syndicats à l'origine du mouvement de grève affirment toutefois que leurs affiliés sont gravement touchés par la crise économique, l'inflation atteignant son niveau le plus élevé depuis 40 ans (10 %) et les salaires réels étant en chute libre.

En juin, un mouvement de grève des membres du syndicat RMT a provoqué l'une des plus grandes perturbations du trafic ferroviaire au Royaume-Uni depuis 30 ans.