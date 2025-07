Un Palestinien est mort ce vendredi après avoir été touché par un tir de l'armée israélienne, dans le nord de la Cisjordanie.

Le ministère palestinien de la Santé a déclaré, dans un communiqué consulté par l'Agence Anadolu, que "le citoyen Salah Tawfiq Sawafta (58 ans) est décédé des suites des blessures graves, infligées par une balle dans la tête, tirée par les forces d'occupation à Tubas, ce matin".

Plus tôt dans la journée de ce vendredi, le Croissant-Rouge palestinien (non-gouvernementale), a déclaré dans un communiqué, que Sawafta avait été touché par une balle dans la tête, lors des affrontements qui ont éclaté entre Palestiniens et l'armée israélienne, dans la ville de Tubas, dans le nord de la Cisjordanie.

Le Croissant-Rouge a précisé qu'une autre personne a été blessée par des tirs à balle réelle qui ont touché sa cuisse, dans la ville de Tammun (nord).

Des témoins oculaires ont déclaré à l'Agence Anadolu que l'armée israélienne a fait des incursions dans les villes de Tubas et de Tammun et a procédé à des arrestations de 5 citoyens, engendrant des affrontements entre l’armée d’occupation et des dizaines de Palestiniens.

L'armée a utilisé des balles réelles et métalliques ainsi que des grenades lacrymogènes pour disperser les Palestiniens, qui ont riposté en jetant des pierres contre les soldats israéliens.

L'armée israélienne fait habituellement des incursions dans les villes et villages de la Cisjordanie pour effectuer des arrestations de Palestiniens. Ces opérations dégénèrent souvent en affrontements.