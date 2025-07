La Première ministre finlandaise, Sanna Marin, a annoncé vendredi, avoir subi un test de dépistage de drogue, après qu'une vidéo d'elle s'amusant et dansant avec ses amis est devenue virale.

Marin a déclaré, lors d'une conférence de presse, avoir passé un test de dépistage de drogue, aujourd'hui vendredi, et que les résultats apparaîtront d'ici une semaine.

Elle a affirmé n'avoir jamais consommé de drogue de sa vie, notant que son travail n'avait pas été affecté cette nuit-là.

Elle a ajouté qu'elle aurait quitté la fête si son travail l'avait exigé.

Les séquences vidéo de la fête à laquelle Marin avait participé avec des artistes et influenceurs finlandais sont devenues virales sur les réseaux sociaux cette semaine et ont rapidement été publiées par de nombreux médias en Finlande et à l'étranger.