Le Programme alimentaire mondial des Nations unies a alerté que la famine menace 22 millions de personnes dans la Corne de l'Afrique, où le risque d'insécurité alimentaire augmente en raison de la sécheresse.

Dans un communiqué rendu public dans la journée du vendredi, le bureau régional du Programme alimentaire mondial, à Nairobi, a indiqué que le programme a décidé d'augmenter le volume des aides destinées à la Corne de l'Afrique, où les niveaux de menace par la famine ont augmenté dans un contexte de sécheresses successives.

Depuis le début de l'année, 9 millions de personnes supplémentaires ont basculé dans une insécurité alimentaire aiguë notamment en Éthiopie, au Kenya et en Somalie, faisant planer le spectre de la famine sur 22 millions de personnes, selon le communiqué.

Plus de 7 millions de personnes - environ la moitié de la population de la région - sont en situation d'insécurité alimentaire aiguë, et 213 000 sont déjà confrontées à des conditions proches de la famine, a déclaré David Beasley, directeur exécutif du Programme alimentaire mondial (PAM), dans le cadre de sa visite en Somalie, dans la journée du jeudi.

Beasley s'est rendu dans la ville somalienne de Bardera (sud) et a rencontré des familles, dont des enfants malnutris et leurs mères, contraints de quitter leurs foyers et de parcourir de longues distances à la recherche d'une aide humanitaire.

"Les gens ici attendent la pluie depuis des années - mais ils ne peuvent plus attendre une aide alimentaire vitale. Le monde doit agir maintenant pour protéger les communautés les plus vulnérables de la menace d'une famine généralisée dans la Corne de l'Afrique", a ajouté Beasley.

Le directeur exécutif du PAM a expliqué qu'il n'y a toujours pas de fin en vue à cette sécheresse, nous devons donc obtenir les ressources nécessaires pour sauver des vies et empêcher les gens de plonger dans des niveaux catastrophiques de faim et de famine".

Le communiqué du Programme alimentaire mondial prévoit que la sécheresse se poursuivra dans la Corne de l'Afrique durant les prochains mois, avec une mauvaise saison des pluies attendue plus tard cette année.

La même source indique que le programme des Nations unies a concentré tous ses fonds disponibles, y compris le financement d'urgence du Bureau d'aide humanitaire de l'Agence américaine pour le développement international, sur l'intensification de l'aide vitale dans les zones les plus touchées par la sécheresse.

D’après le même communiqué, la sécheresse menace désormais 8,5 millions de personnes dans la Corne de l'Afrique, contre 6,3 millions de personnes recensées au début de cette année.