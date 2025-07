Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a remercié la Turquie pour son rôle important dans l'initiative facilitant l'exportation de céréales ukrainiennes dans une conférence de presse conjointe tenue avec le ministre turc de la défense Hulusi Akar, en marge de leur visite au "Centre conjoint de coordination" en charge de la gestion des exportations de céréales dans le cadre de l'accord d'Istanbul.

"L'autre volet de l'accord sur les exportations de céréales inclut un accès sans entrave aux marchés mondiaux pour les denrées alimentaires et les engrais russes, qui ne sont pas soumis à des sanctions", a déclaré António Guterres.

Il a souligné l'importance de la coopération entre tous les gouvernements et le secteur privé pour mettre ces produits sur le marché et a ensuite expliqué qu’en l'absence d'engrais en 2022, il pourrait ne pas y avoir suffisamment de nourriture en 2023.

Guterres a ajouté qu'il était essentiel de faire sortir davantage de denrées alimentaires et d'engrais d'Ukraine et de Russie, afin de stabiliser davantage les marchés des produits de base et de faire baisser les prix pour les consommateurs.

"Nous n'en sommes qu'au début d'un bien plus long périple, mais vous (la Turquie) avez déjà prouver le potentiel de cet accord important pour le monde", a-t-il renchéri.

La cérémonie de signature du "Document sur l'initiative pour l’exportation sécurisée de céréales et de denrées alimentaires depuis les ports ukrainiens" entre la Turquie, la Russie, l'Ukraine et les Nations unies, s'est tenue sous la médiation du président Recep Tayyip Erdogan et du secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres à Istanbul le 22 juillet.

Le centre de coordination chargé de sécuriser les cargaisons de céréales en provenance des ports ukrainiens, un centre regroupant des représentants de la Turquie, de l'Ukraine, de la Russie et des Nations unies a été inauguré le 27 juillet à Istanbul également.

L'accord garantit la sécurisation des exportations vers le monde des céréales bloquées dans les ports ukrainiens de la mer Noire (Europe de l'Est).