"Il y a deux jours, j'étais en Ukraine, il y a une semaine à Sotchi (Russie), et notre objectif est d'établir la paix dans le monde", a déclaré le président Erdogan dans son intervention lors d'un événement organisé dans la province occidentale de Manisa.

"Nous sommes engagés dans cette voie pour la paix, pas pour la guerre, mais malheureusement, il y a ceux qui s'efforcent de promouvoir la guerre dans ce pays (Ukraine), et nous savons très bien de qui il s'agit", a-t-il ajouté.

Sur le volet intérieur, "Nous sommes déterminés à faire de la Turquie l'un des pays les plus puissants au monde, tant sur le plan politique qu'économique, grâce à l'infrastructure et aux services commerciaux que nous avons développés dans notre pays au cours des vingt dernières années et qui perdureront pour les siècles à venir", a-t-il déclaré.

"Nous avons lutté contre les forces hégémoniques et les organisations terroristes, du PKK à FETO, et nous nous sommes dressés face au coup d'État, pour atteindre ces jours", a poursuivi le président turc.

"Nous avons lutté contre les conspirations, les pièges et les attaques internationales, et nous avons bâti toutes les infrastructures de notre pays, de l'éducation à la santé, en passant par les transports et l'énergie. Nous avons préparé notre peuple pour ces jours dans tous les domaines" a-t-il précisé.

Le président Erdogan a souligné que son gouvernement consolidait la force politique, économique, sociale et diplomatique du pays.

"Nous avons préparé notre peuple dans tous les domaines pour surmonter de tels jours. Si à un moment où le monde traverse des crises successives, la Turquie avance avec détermination vers ses objectifs, c’est grâce à cela", a-t-il conclu.