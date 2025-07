Le président palestinien, Mahmoud Abbas, entamera une visite officielle de trois jours dans la capitale turque, Ankara, à l'invitation de son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan d’après l'agence de presse officielle palestinienne WAFA.

WAFA a déclaré que d'après l'ambassadeur de Palestine auprès de la République turque, Fayed Mustafa, les deux présidents discuteront, lors de leur rencontre, des relations bilatérales et des moyens de les développer, en plus de faire part à la Turquie de l'évolution de la question palestinienne outre des consultations relatives aux questions régionales et internationales.