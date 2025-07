Onze unités de forces mobiles vont être déployées dès le mois de septembre, à travers six grandes villes françaises, pour lutter contre l’insécurité et les trafics de drogue, a annoncé dimanche le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, dans une interview au Journal du Dimanche (JDD).

Au total, ces nouvelles unités représentent 880 fonctionnaires (80 dans chaque unité) et sont destinées à renforcer les effectifs déjà en place notamment pour s’attaquer aux rodéos urbains, aux trafics de stupéfiants et à l’insécurité de manière générale.

“Les rodéos tuent. Les forces de l’ordre luttent avec détermination contre ce fléau. Les résultats sont là. Depuis le début de l’année, 2200 personnes ont été interpellées et 1800 engins saisis. J’ai toutefois demandé aux préfets de renforcer encore l’action de l’État”, a déclaré le ministre de l’Intérieur sur les réseaux sociaux.

Il a, par ailleurs, rappelé, dans les colonnes du JDD, sa “confiance totale aux policiers et gendarmes” qui “mettent parfois leur vie en danger” et est revenu sur l’engagement et le “travail exceptionnel” des sapeurs-pompiers en matière de lutte contre les incendies et les intempéries qui ont ravagé une partie du pays.

À noter que Gérald Darmanin multiplie les apparitions médiatiques depuis le début de l’été et reste omniprésent sur le terrain, enchaînant les déplacements.

Il prépare notamment, pour la rentrée, une nouvelle loi sur l’immigration.